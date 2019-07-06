الإفتاء تطلق برنامج تدريبى بالتعاون مع سفارة تايلاند لنشر المعارف الإفتائية المعتدلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، برنامج تدريبى حول "سمات الفكر المعتدل"، وذلك بالتعاون مع سفارة تايلاند فى القاهرة، وذلك فى إطار حرص دار الإفتاء المصرية على نشر المعارف الإفتائية المعتدلة.
ويحاضر فى البرنامج الذى يستمر لمدة أسبوع بدءًا من غد الأحد 7 يوليو 2019، ويستمر حتى الخميس 11 يوليو الجارى، عدد من علماء دار الإفتاء المصرية ويشتمل البرنامج على التعريف بسمات المنهج الوسطى فى العقيدة والفقه والتزكية، كما يشتمل على بيان أهم القواعد التى تضمن تحقيق التعايش بين البشر.
كما يتضمن البرنامج دراسة عدد من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والتى تحمل قسمات المنهج المعتدل؛ ويبلغ عدد ساعات البرنامج 40 ساعة تدريبية على فترتين، ويحضر هذا التدريب 100 من الطلاب من دولة تايلاند.
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