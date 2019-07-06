شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها إلحاق العمالة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة القوى العاملة، مركز معلومات الوزارة، بوضع قوائم بأسماء الشركات المُرخص لها إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج على الموقع الخاص بالوزارة اعتبارًا من غد الأحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارى تراخيصها حتى الآن 854 شركة، فى حين بلغ عدد الشركات الصادر لها قرارات بالإيقاف 48 شركة، وإجمالى الشركات الملغاة 339 شركة منذ عام 2003 تاريخ إصدار قانون العمل رقم 12 الذى ينظم عمل هذه الشركات.

وأشارت الوزارة، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وقالت الوزارة إنه يتم التفتيش الدورى على الشركات المرخص لها، بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التى يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالى الغرفة التجارية ووزارة الخارجية فى دولة العمل.