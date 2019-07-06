صور.. حملات على المواقف ومستودعات البوتاجاز بالجيزة لمتابعة التعريفة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم السبت، عدة حملات على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة بالتنسيق مع جهاز سيرفيس الجيزة ورؤساء الأحياء ومباحث أقسام الشرطة ومباحث المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم المرور على محطات الوقود ومواقف المرور، ومستودعات البوتاجاز، وتنفيذ حملة بمركز أبو النمرس على مواقف السيرفيس والطرق للمرور على السيارات.
كما تم متابعة المواقف بمركز اطفيح، وتبين أنه لا يوجد اى خروج على الأسعار الرسمية، ومتابعة المواقف ومحطات الوقود بمركز ومدينة الصف ومراقبة حركة الأسعار وتعريفة الركوب.
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