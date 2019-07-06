٥ دورات تدريبية جديدة بمعهد الإذاعة والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي افتتح معهد الإذاعة والتلفزيون برئاسة الدكتور خالد فتح الله ٥ دورات تدريبية جديدة في إطار موسم التدريب الصيفي لعام 2019، والذي يقدم فيه معهد الإذاعة والتلفزيون تدريب متخصص لطلبة وخريجي الجامعات من الراغبين في امتهان العمل الإعلامي. شملت هذه الدورات، بحسب بيان، دورة تدريبية في مجال “تقنيات التصوير والإضاءة الحديثة”، دورة تدريبية في مجال “إعداد وتقديم البرامج الإذاعية”، التدريب الهندسي لطلبة وطالبات أقسام الكهرباء والاتصالات بكليات الهندسة، بالإضافة إلى دورة تدريبية في مجال “المتحدث الإعلامي الرسمي” لمجموعة من العاملين بوزارة الطيران.

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