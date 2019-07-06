صور.. مدير سرفيس القاهرة: الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة في مواقف العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة للركوب في مختلف المواقف الموجودة في نطاق العاصمة.

وأضاف جمجموم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يتم المرور اليومي والتواجد الدائم داخل المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود، ومنعًا لاستغلال السائقين للمواطنين والمغالاة في الأجرة بما يزيد عن التعريفة الموضوعة من جانب المحافظة.

وأشار مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إلى أن الزيادة الرسمية التي أقرتها المحافظة أمس بالنسبة لمشروع سيارات السرفيس تبلغ 15% فقد من قيمة الأجرة السابقة على الزيادة، وأنه تم العمل بها منذ أمس الجمعة.