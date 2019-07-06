"الإسكان" تخصص قطعة أرض لوزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - تب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 52302 متر مربع، بالمنطقة الفاصلة بين الحي الخامس والسادس، بمدينة العاشر من رمضان والمخصصة لوزارة الدخلية بنظام نقل الأصول لإقامة مشروع مستشفى ملحق به دار مسنين. وجاء نص القرار كالتالي:

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