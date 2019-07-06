بقيمة 63 مليون جنيه.. ضبط 78 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المحال التجارية وبعض الباعة الجائلين والمواطنين. ونجحت جهود شرطة الكهرباء في ضبط 78379 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد 877,361, 63 جنيه.

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