إحباط تهريب 30 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت شرطة التموين، من ضبط قرابة 30 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، قيام أحد الأشخاص "نجل صاحب محطة لتموين السيارات – كائنة بدائرة مركز شرطة طنطا ".. بتخزين كمية كبيرة من المواد البترولية "سولار" داخل إحدى سيارات النقل بقطعة أرض ملكهم قصد حجبها عن الأسواق، لحين تحريك أسعارها والاستفادة من فارق السعر.

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تم توجيه حملة تموينية، أسفرت عن ضبط سيارة قيادة (سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، أثناء تواجدها بالمكان المشار إليه محملة بكمية من المواد البترولية قدرها (20,500 لتر "سولار" مدعم" وتم ضبط المتهم .

وفى ذات السياق، تم ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بقرية قحافة بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا، لحيازته وتجميعه (8000 لتر "سولار"مدعم) معبأ داخل تنك كبير، وكذا (ماكينة شفط، ميزان)، بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.