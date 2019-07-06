حجم تعاملاتهما 500 ألف دولار.. ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، والده عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول من خلال الأول، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري في الحساب البنكي للثاني، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (مليون جنيه مصري).

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وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( ثلاثة أشخاص – مقيمين بالدقهلية - إثنين منهم يعملان خارج البلاد) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصان المتواجدان حالياً خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولار بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي ( 500 ألف دولار أمريكي ، 100 ألف ريال سعودي، 20 ألف ريال قطري، 5 آلاف دينار كويتي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.