بنصف كيلو هيروين.. سقوط 3 تجار مخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، القبض على 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (5 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (450 جرام) وسلاح أبيض عبارة عن (مطواه) ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.