تجديد حبس 3 أشقاء لاتهامهم بقتل عامل عاكس شقيقتهم في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشقاء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل عامل خردة بعد قيامه بمعاكسة شقيقتهم بمنطقة الوراق.

وأشارت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية إلى أن المجني عليه عاكس فتاة أثناء سيرها في الشارع بقرية طناش بالوراق، فأخبرت شقيقها الذي تشاجر مع المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن شقيق الفتاة والمجني عليه تبادلا الضرب فيما بينهما بأسلحة بيضاء وقام كل منهما بإصابة الآخر بعدة جروح سطحية حتى فض الأهالي بينهما، وعاد كل منهم إلى منزله الذي يقع في نفس المنطقة وعندما شاهد شقيق الفتاة وجهه الغارق بالدماء انتابته حالة من الغضب وقرر الانتقام من المجني عليه مرددا: أنا اتعلم عليا ولازم أرد كرامتي في المنطقة.

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واعترف المتهم الرئيسي "جابر" وشهرته "كابوس" بتفاصيل جريمته وقال إنه اصطحب شقيقيه وشهرتهما "كفتة وصدام" وتوجهوا حاملين أسلحة بيضاء "سكين ومطواة وشومه" إلى منزل المجني عليه الذي خرج حاملا سكين أيضا.

ونشبت مشاجرة عنيفة بينهم إلا أنهم أحاطوه وانهال اثنين منهم عليه بالضرب فيما توقف الثالث حاملا الشومة لمنع الأهالي من التدخل أو إنقاذ الشاب وتبادل الشقيقان الأخرين الضرب مع المجني عليه بالأسلحة البيضاء وأصاب كل منهم الآخر بجروح حتى ألقى أحد المتهمين حجرا على المجني عليه فأصابه في وجهه فسقط على الأرض وأفلت سلاحه.

وأكمل المتهم الرئيسي أنه استغل سقوط المجني عليه وإفلاته سلاحه، وانهال عليه ضربا بالسكين حيث غرسها مرتين في صدره، وفور تأكده من مقتله تركه غارقا في دمائه واصطحب شقيقاه وفروا هاربين قائلا: "الشرف ثمنه الموت".

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين وأسندت النيابة العامة لهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة بيضاء وأمرت بحبسهم، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.