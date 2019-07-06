ضبط مستريحة جمعت 20 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط مالكة شركة لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية.

تلقت مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، إخطارًا من مالك شركة نقل ومقاولات عامة مقيم في الإسكندرية وآخرين ضد مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر شرق الإسكندرية، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطها حال تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.