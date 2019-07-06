"خبرة وكفاءة".. من هو المستشار "المنشاوي" رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

ترأس المستشار المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، هيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار ة أماني الرافعي المنتهية ولايتها.

ولد المستشار عصام المنشاوي في 20 أغسطس 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها المختلفة.

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تولى "المنشاوي" العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية؛ فعمل مديراً لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا، ثم اختير للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديراً لمكتب فني الجيزة.

وفي يوليو 2018 اختير "المنشاوي" مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات حتى توليه رئاسة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية المستشار المنشاوي في منصبه في 19 أغسطس 2021 لبلوغه سن المعاش.