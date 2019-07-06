أخبار مصر | "الصحة" تستكمل فحص السيدات ضمن حملة الكشف عن سرطان الثدي بـ1023 منشأة صحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تستكمل فحص السيدات ضمن حملة الكشف عن سرطان الثدي بـ1023 منشأة صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، فحص السيدات من سرطان الثدى والأمراض غير السارية "الضغط – السكر – السمنة" فى 1023 منشأة صحية ونقطة مسح، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، والتى تم إطلاقها 1 يوليو الجاري، في 9 محافظات "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن نقاط فحص السيدات خلال الأربعة أيام الأولى من المبادرة، شهدت إقبالًا كثيفًا بلغ 89 ألفًا و287 سيدة، لافته إلى أن المبادرة تستقبل يوميًا كل السيدات ممن هن فوق 18 عامًا من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص 30 مليون سيدة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

