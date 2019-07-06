أخبار مصر | على مدار أسبوع.. دار الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًّا حول "سمات الفكر المعتدل" بالتعاون مع سفارة تايلاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مدار أسبوع.. دار الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًّا حول "سمات الفكر المعتدل" بالتعاون مع سفارة تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، برنامج تدريبي حول "سمات الفكر المعتدل"، وذلك بالتعاون مع سفارة تايلاند في القاهرة.

ويحاضر في البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع بدءًا من غد الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩، ويستمر حتى الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩ عدد من علماء دار الإفتاء المصرية ويشتمل البرنامج على التعريف بسمات المنهج الوسطي في العقيدة والفقه والتزكية، كما يشتمل على بيان أهم القواعد التي تضمن تحقيق التعايش بين البشر.

كما يتضمن البرنامج دراسة عدد من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والتي تحمل قسمات المنهج المعتدل؛ ويبلغ عدد ساعات البرنامج 40 ساعة تدريبية على فترتين، ويحضر هذا التدريب 100 من الطلاب من دولة تايلاند.