أخبار مصر | "الأوقاف": موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "الآداب العامة للمجتمع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "الآداب العامة للمجتمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة سيكون تحت عنوان: “الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".

وأكدت الوزارة أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة الآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع ، حتى نحقق الأمن والسلام المجتمعي من خلال صفات النبل والشهامة والمروءة كصفات أساسية للشخصية الإنسانية الراقية ، ونستعيد قيمنا الدينية والحضارية ، ونرسم معا الصورة الذهنية التي تليق بديننا وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا.

وقالت إننا نعمل على استعادة خطابنا الديني الرشيد الذي حاولت الجماعات المتطرفة اختطافه والذهاب بِه إلى ما يخدم مصلحة هذه الجماعات ، حتى لو كان ذلك على حساب الدين والوطن والحضارة والأخلاق والقيم النبيلة.