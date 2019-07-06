أخبار مصر | تطوير قسم الغسيل الكلوي بمستشفى البدرشين المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير قسم الغسيل الكلوي بمستشفى البدرشين المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية انتهت من أعمال تطوير وتوسعة قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزي؛ لتحسين الخدمات الطبية المقدمه للمرضى بمركز ومدينة البدرشين والمناطق المجاورة له.

وأكد أن القسم يشهد إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين، نظرا للخدمة الصحية المتميزة التى يقدمها حيث تخدم المستشفى قطاع كبير من مواطنى المراكز.

وأشار إلى أن هناك عدد من المستشفيات بالمحافظة شهدت أعمال تطوير مؤخراً، مؤكدا انة سيتم رفع كفاءة مبنى مستشفى 6 اكتوبر المركزى الحالى، وطرح إنشاء ملحق مبنى جديد لزيادة نسبة الإشغال وملحق به قسم طوارىء شامل كل التخصصات من حروق وسموم ورعاية مركزة.

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ومن ناحيتها، قالت هناء سرور، مديرة مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين، وأصبح القسم مجهز على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين وتلقي العلاج بسرعة وجودة.

وقد تم تركيب كشافات الاضاءة للقسم بالكامل وتركيب أسلاك وألواح زجاجية للشبابيك واستبدال المراتب القديمة بأخرى جديدة بالعناية المركزة والمتوسطة وغرف المرضى، وتركيب التكييفات بالعناية المركزة والمتوسطة للتسهيل على المرضى فى ظل ارتفاع درجات الحراراة التى تشهدها البلاد.

يذكر أن محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، قد نظمت قافلة طبية مجانية شاملة للكشف والعلاج لجميع التخصصات بقرية القصر التابعة لإدارة الواحات البحرية، فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل مالحافظة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة وقد استفاد من القافلة 1259 حالة واستمرت على مدار يومان.

وشملت تخصصات الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والمسالك البولية والعظام والجراحة والأنف والأذن والرمد والجلدية وتنظيم الأسره والأسنان.