أخبار مصر | في أول يوم.. تعرف على الكليات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول يوم.. تعرف على الكليات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت، اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وذلك حتى 20 يوليو الجاري.

وحدد مكتب التنسيق اختبارات القدرات كليات " الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

■ ما هي الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات؟

●كليات التربية الرياضية.

شعبتا التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) .

● كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

● كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

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● كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

● كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

● كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

● شعبتا التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

● كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

● كليات الإعلام.

سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg