أخبار مصر | "التعليم العالي": إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من د. سوزان خليف، رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

وأشار التقرير إلى مشاركة وفد مصر برئاسة د. سوزان خليف فى فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة الثلاثين للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو بباريس خلال الفترة من 24 يونية إلى 3 يوليو الجارى، بمشاركة وفود أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى مراقبين من الهيئات الدولية المختلفة، وذلك بحضور السيد/ كيو سينج نائب المدير العام لليونسكو.

Advertisements

وخلال الاجتماع تم مناقشة تقرير المكتب التنفيذي العام، وتقارير اللجان الدولية الفرعية، والأنشطة العامة للجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات، وكذلك مناقشة الاقتراحات الخاصة بالعقد العالمي للتنمية المستدامة لعلوم المحيطات والذي أطلقته الأمم المتحدة ليكون خلال الفترة من 2021- 2030 ، وقد تولت اللجنة الدولية لعلوم المحيطات (IOC) هذه المهمة، وتم اختيار 19 خبيراً على مستوى العالم على أساس الكفاءة والخبرة ومنهم د. سوزان خليف للمشاركة فى إعداد البرنامج التنفيذي لهذا العقد.

وأوضح التقرير دعم أعضاء اللجنة الدولية لعلوم المحيطات مصر فى تنظيم مؤتمر (عموم أفريقيا للتنمية المستدامة 2030)، والذي من المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2020، بمشاركة أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، والذي ينظمه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمشاركة اللجنة الأفريقية الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات.

وأضاف التقرير أنه تم إعادة إجراء انتخابات عضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو الأربعاء الماضى، وقد تم إعادة انتخاب مصر لعضوية هذا المجلس.