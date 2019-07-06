أخبار مصر | تداول 291 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 291 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (22) سفينة وتم تداول (291) ماسورة بترولية و(329) شاحنة بضائع و(437) سيارة حيث شملت حركة الواردات (174) شاحنة و(319) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (291) ماسورة بترولية و(155) شاحنة بضائع و(118) سيارة .

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمانة والنوى إكسبريس، بينما تغادر السفينة Valeria، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين أمانة والنوى إكسبريس.

كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.