أخبار مصر | باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان مهتم بضم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بضم مالكوم نجم برشلونة.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مالكوم انضم لإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي الذين يسعى باريس سان جيرمان لضمهم مقابل عودة نيمار للبارسا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مالكوم يرغب في الرحيل عن برشلونة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات علمًا بأنه يتمتع باهتمام كبير من بعض أندية الدوري الإنجليزي على رأسهم آرسنال.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مالكوم يفضل الرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الرحيل نهائيًا وهذا ما يتمناه آرسنال في الوقت الحالي لعدم قدرته على ضمه بشكل نهائي هذا الصيف لكن برشلونة يريد بيع اللاعب مقابل 40 مليون يورو.