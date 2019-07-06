مصر | قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط حركة الأسواق وتشديد الرقابة الأمنية لضبط المخالفات التموينية، والمتمثلة في قيام بعض أصحاب محطات الوقود بحجب كميات كبيرة منها لتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء الاحتكار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص "نجل صاحب محطة لتموين السيارات – كائنة بدائرة مركز شرطة طنطا" بتخزين كمية كبيرة من المواد البترولية "سولار" داخل إحدى سيارات النقل بقطعة أرض ملكهم بقصد حجبها عن الأسواق لحين تحريك أسعارها والاستفادة من فارق السعر.

وتم توجيه حملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة قيادة سائق 51 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات أثناء تواجدها بالمكان محملة بكمية من المواد البترولية قدرها (20،500 - عشرون ألف وخمسمائة لتر "سولار" مدعم)، كما أمكن ضبط المتهم الرئيسى.

وفي ذات السياق تم ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" – كائن بقرية قحافة بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا، لحيازته وتجميعه كمية قدرها (8000 - ثمانية آلاف لتر "سولار"مدعم) معبأ داخل تنك كبير، وكذا (ماكينة شفط، ميزان) بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.