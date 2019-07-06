مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وبانجو بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وبانجو بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط (ثلاثة عاطلين) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزتهم الآتي:كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (5 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (450 جرام).سلاح أبيض عبارة عن (مطواه).مبلغ مالي.هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

