مصر | "مستريحة الإسكندرية".. جمعت 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من مالك شركة نقل ومقاولات عامة - مقيم بالإسكندرية وآخرين ضد مالكة شركة إستيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات - مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية - سبق اتهامها في قضية تبديد؛ بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 %، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.