مصر | "الأحوال المدنية" تصدر أكثر من 3 ملايين وثيقة خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأحوال المدنية" تصدر أكثر من 3 ملايين وثيقة خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل، وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر يونيو عن إصدار (645935 بطاقة رقم قومي - 1902008 ميلاد - 104842 وفاة - 82173 قيدا عائليا).



وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: (2644 قيد وقائع ميلاد أول مرة– 415 قيد وقائع وفاة– 671 ساقط قيد ميلاد– 42 ساقط قيد وفــاة– 476 قيد وقائع الزواج– 455 قرارات تصحيح – 6020 وثائق مترجمة) فضلا عن ضبط 2531 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات.