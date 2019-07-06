مصر | "موبايل" و"لاب توب".. سقوط لص لسرقته أجهزة إلكترونية من داخل سيارة بمدينة نصر

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق والمعنية بخدمة تأمين محور الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تمكنوا من ضبط "أحد الأشخاص وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- هارد ديسك- 2 فلاشة- شاحن "لاب توب"- شاحن هاتف محمول)، وذلك عقب قيامه بسرقتها من داخل إحدى السيارات ملك (مهندس ميكانيكا – مقيم دائرة قسم شرطة المعادي) بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعة حجارة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.