مصر | ضبط 3 لإيهامهم المواطنين بقدرتهم على التنقيب عن الآثار بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 لإيهامهم المواطنين بقدرتهم على التنقيب عن الآثار بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب والفضة بمنطقة النزهة.



وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بشارع جسر السويس بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكما متنوعا حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وعثر بداخل السيارة على (حقيبة بداخلها كيس بلاستيك يحوي "كمية من التراب"- حقيبة بداخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام- سبيكة فضية وزنت 800 جرام- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالي).



وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في ممارسة أعمال النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم في أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات.