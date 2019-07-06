مصر | "الأمن العام" يضبط 31 قطعة سلاح ناري.. و98 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 31 قطعة سلاح ناري.. و98 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 31 قطعة سلاح ناري، 98 قضية مخدرات، 24592 مخالفة مرورية، 1191 مخالفة مرافق، وتنفيذ 56620 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت القوات، (40) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (2) هارب من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابى ضم (2) متهم ارتكبا (2) حادث متنوع، (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.