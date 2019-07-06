مصر | "وإذا أؤتمن خان".. سقوط مندوب مبيعات اختلس 212 ألفا من أموال شركته بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وإذا أؤتمن خان".. سقوط مندوب مبيعات اختلس 212 ألفا من أموال شركته بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية من القبض على مندوب مبيعات بشركة مساهمة مصرية بالإسماعيلية لاختلاسه مبلغ 212 ألف جنيه من أموال الشركة.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من مدير إقليمى بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية "شركة مساهمة مصرية" ضد مندوب مبيعات بذات الشركة ؛ باختلاس مبلغ مالى قدره 212 ألف جنيه قيمة المبالغ المحصلة بمعرفته من عملاء الشركة بمدينة العريش، خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر يونيو لعام 2019، وعدم توريد تلك المبالغ للشركة واختلاسه لنفسه دون وجه حق.

وأسفرت التحريات صحة البلاغ وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لجرد أعمال المذكور والتي انتهت أعمالها باختلاسه للمبلغ لنفسه دون وجه حق.

وباستدعاء المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.