مصر | ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.



ونجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في دائرة قسم شرطة المرج لإدارته مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات تجميل دون الموافقات والإشتراطات الصحية، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، واستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على (6368 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة- 600 كيلو جرام حمام كريم- 1594 عبوة فارغة- 2 ماكينة حفر وطباعة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.