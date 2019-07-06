مصر | مذكرة تطالب بمحاكمة "أردوغان" أمام "الجنائية الدولية" كونه "مجرم حرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة تطالب بمحاكمة "أردوغان" أمام "الجنائية الدولية" كونه "مجرم حرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي مذكرة للأمين العام لجامعه الدول العربية، أحمد أبو الغيط، طالب فيها بتقديم أردوغان للمحاكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقال محفوظ في مذكرته، إن أمين جامعه الدول العربية هو الحارس الأمين على مصالح الدول العربية وأن جرائم أردوغان في حق العرب باحتلال أراض عربية وخلق قواعد عسكرية ومساعدة الدواعش ونشر الفتنة وما نشأ عنه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتوطين أتراك بدلا من السكان العرب.

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واضاف محفوظ بان تلك الجرائم وغيرها تعد جرائم حرب طبقا لنظام للمحكمة الجنائية الدولية وهي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم الاشد خطورة دوليه ويخضع اختصاص المحكمة بجرائم الاباده الجماعيه والاغتصاب والعبوديه وتهجير وقصف المدنيين وانه لتقديم القضيه لابد من توثيق اكثر من مئه الف مضار من افعال اردوغان المجرمه وهي مهمه جامعه الدول العرببه طبقا للميثاقها.

واستطرد محفوظ، أن المحاكمة الجنائية الدوليه طبقا لنص المادة ٢٧ من نظام المحكمة الدولية عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لرؤساء الدول.

واختتم أيمن محفوظ المحامي المذكره بالتماس من أمين جامعة الدول العربية التكرم ببحث تلك الشكوي وعمل الإجراءات القانونيه من اللجنة القانونيو بمجلس الجامعه العربية نحو تقديم المجرم أردوغان للمحكمه الجنائيه الدولية واتخاذ اللازم قانونا نحو ملاحقة مجرم الحرب دوليا وإصدار أمر قضائي دولي للقبض عليه ومعاقبته على إجرامه في حق الشعوب العربية والإنسانيه عموما.