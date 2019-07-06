مصر | "28 ألف مكمل غذائي".. ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "28 ألف مكمل غذائي".. ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط المسئول عن مخزن أدوية بداخله كميات كبيرة من الأدوية المهربة، والمحظور تداولها داخل البلاد بمنطقة عين شمس.



وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن مخزن أدوية - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن "غير مرخص"، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر داخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون وهى عبارة عن (28 ألف برطمان مكملات غذائية- 4500 حقنة افدرين والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين- 2300 علبة دوائية لعلاج العظام- 1800 أنبوبة مرهم مخدر موضعى)، وجميعهم مستوردين ومهربين جمركيًا.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع مالك المخزن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.