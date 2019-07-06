مصر | داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 3.5 طن معسل مجهول المصدر بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 3.5 طن معسل مجهول المصدر بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 3،5 طن معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل.



وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المسئول عن مصنع معسل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لحيازته كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على (1،800 طن عسل أسود- 1،09 طن تبغ خام- 600 كيلو معسل)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.