مصر | خلال سيره بالطريق العام.. سقوط لصين سرقا شخصا بالإكراه في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال سيره بالطريق العام.. سقوط لصين سرقا شخصا بالإكراه في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه بالطريق العام بمنطقة النزهة بالقاهرة وإعادة المسروقات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بشارع البحر مساكن الشيراتون بدائرة القسم استغاث بهم أحد الأشخاص سن 16 – مقيم محافظة القليوبية "مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن " وقرر بأنه حال تواجده بالشارع محل البلاغ فوجئ بسيارة يستقلها شخصان - أدلى بأوصافهما التقريبية - قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول وحال قيامه بمقاومتهما ومحاولة منعهما من الفرار، قام بالتعدى عليه بقطعة زجاج محدثًا إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.



وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه- قطعة زجاج المستخدمة في ارتكاب الواقعة).



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبعرضهما على المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

