مصر | بـ"توكتوك".. "شقيقان" يسحلان سيدة خلال سرقتهما لحقيبة يدها بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"توكتوك".. "شقيقان" يسحلان سيدة خلال سرقتهما لحقيبة يدها بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت ربة منزل، بعد قيام لصين بسحلها أثناء سرقة حقيبة من يدها، باستخدام مركبة توك توك بمنطقة المعصرة.

ووردت معلومات لمأمور قسم شرطة المعصرة العميد مجدي خلف مفادها قيام الأهالي بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات، وبالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، وفوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالي من ضبط المتهمين.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدمًا في ذلك مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.