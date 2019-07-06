مصر | "بدون تصريح".. ضبط عامل لتقليده المطبوعات والعلامات التجارية بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون تصريح".. ضبط عامل لتقليده المطبوعات والعلامات التجارية بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بدون ترخيص، لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أثناء فحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط عامل سن 44، مقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية، بورشة تكسير وبيع السلوفان والبلاستيك - كائنة بدائرة القسم، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالورشة بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (11900 من الأكياس البلاستيكية مطبوع عليها أسماء وعلامات تجارية مختلفة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

