شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، فعّاليات اليوم الثاني لإجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الإستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لإتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية،: «إن وزير الخارجية ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، أبرزها مناقشة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الأفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية، فضلاً عن التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بأجندة التنمية 2063، كما تناول الاجتماع تقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام، حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

كما شهدت الاجتماعات التحضير للقمة الإستثنائية للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يوم 7 يوليو 2019، لإطلاق المرحلة التشغيلية لإتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والإجتماع الأول التنسيقي بين الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الإقتصادية الإقليمية المقرر عقده يوم 8 يوليو 2019.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى مناقشة المجلس التنفيذي تقرير حول منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA، موضحاً أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهمية المنطقة كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الإقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.