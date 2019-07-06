شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية مفاجئة لمحافظ الشرقية علي مستودعات الغاز بعد زيادة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعمل حملة مفاجئة لمستودع لبيع أسطوانات الغاز بمدينة الزقازيق، للتأكد من الإلتزام بسعر بيع الإسطوانة المنزلية والتجارية للمستهلك طبقاً لما أقرته محافظة الشرقية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، والوقوف على حالة توافر أسطوانات الغاز به، والتأكد من عدم وجود أي صعوبات أو ازدحام أمام المستودع، وحصول المواطنين على إحتياجاتهم بكل سهولة ويسر .

كما إلتقى المحافظ، مع الأهالي واطمأن منهم على إلتزام صاحب المستودع ببيع أسطوانة الغاز طبقاً للأسعارالمحددة، وطالبهم بالإبلاغ فوراً في حالة عدم الإلتزام، على أرقام غرفة الأزمات والكوارث 2303693- بوابة الشكاوى الحكومية 16528 لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

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وقد شدد غراب، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز وتحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، والتأكد من ضبط منظومة بيع المنتجات البترولية.

كما قام بتفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتاكسي، للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة، مؤكداً أنه قام بتشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع إدارتي المرور والمواقف، لمتابعة حركة مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم، والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة، وعدم استغلال السائقين للمواطنين.

وقد رافق المحافظ كلاً من اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد فوزي، مدير إدارة المرور.