شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات الفيوم الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية للمشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة، رافقه خلالها مسؤولو جهاز المدينة، للتأكد من سير العمل بالكفاءة المطلوبة بتلك المشروعات.

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يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لخطة الدولة التنموية، ولتحفيز العاملين والشركات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد «بهجات»، خلال جولته، مشروع مجمع مدارس التعليم الأساسي، وكذا أعمال تنفيذ المرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومركز الشباب، ومجمع الأسواق التجارية، بالإضافة إلى تفقد محطة كهرباء المدينة، وأعمال تنفيذ الطرق المؤدية إلى منطقة الامتداد العمراني الجديد غرب الكتلة السكنية، وعدد من المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها.

واجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة، بمسؤولي جهاز المدينة لمناقشة سير العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، مؤكداً خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، وكذا مراعاة معايير الجودة المطلوبة في التنفيذ، وكذا إزالة أية عقبات تواجه تنفيذ المشروعات عن طريق التواصل المستمر من قبل مسؤولي جهاز المدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة الفيوم الجديدة