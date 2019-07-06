شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة للسرفيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة لأسعار الركوب الخاصة بالسرفيس فى الخطوط الداخلية والخارجية بكل محافظة.
وأوضح قاسم، لـ"الخليج 365"، أنه تم توجيه المحافظين بتحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى المنتجات البترولية، على ألا تتخطى الزيادة فى التعريفة الجديدة نسبة 15%، مشيرًا إلى أنه تم تركيب "بانرات" فى المواقف وعلى السيارات بالتعريفة الجديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.
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