شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 935 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبى حملاتها الأمنية، ونجحت فى ضبط 1143 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 198 حالة ضرائب عامة، وكشف 125 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و70 قضية فى مجال الجمارك، و14 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و207 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و169 حالة تحرى مدين ولجان فحص. وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 935,461,945 مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 227 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 720,510 جنيه.

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