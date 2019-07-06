شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج 645 ألف بطاقة رقم قومى للمواطنين خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأحوال المدنية في إصدار 645935 بطاقة رقم قومى، وإصدار "1902008 ميلاد – 104842 وفاة – 82173 قيد عائلى". وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق خلال شهر، عبارة عن "2644 قيد وقائع ميلاد أول مرة– 415 قيد وقائع وفاة– 671 ساقط قيد ميلاد– 42 ساقط قيد وفــاة– 476 قيد وقائع الزواج– 455 قرارات تصحيح – 6020 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط (2531) قضية.

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