شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية تابعة لشركات خاصة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي رقم 308 و 380 والمتجهتان الي جده، ورحلة رقم 871 والمتجهة الي ابها. Advertisements وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة رقم 544 والمتجهة الي الكويت ،ورحلة رقم 408 المتجهة الي مسقط، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.