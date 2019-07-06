المستشار عصام المنشاوى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للنيابة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. ومنح الرئيس، المستشارة أماني الرافعي- رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيه 2019. ويعتبر المستشارعصام الدين محمد فهيم المنشاوي، من مواليد 20-8-1951، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975، متدرجاً في مناصبها المختلفة، ونظراً لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لنيابات المنصورة، وبلبيس والزقازيق وطنطا، حتى تم اختياره للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم مديراً لمكتب فني الجيزة ، ليتم اختياره فى يوليو 2018 مديراً للمكتب الفني، لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم.

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