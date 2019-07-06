شكرا لقرائتكم خبر عن 2010 طلاب يؤدون اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد مجم، رئيس جامعة حلوان، أنه يجرى اليوم السبت، أول أيام اختبارات القدرات، 2010 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات العاملة بنظام القدرات، الامتحان بكليات جامعة حلوان المختلفة.
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذا العدد موزع على الكليات بواقع 150 طالب بكلية التربية الرياضية بنات و200 طالب بكلية التربية رياضية بنين، و152 طالب بكلية التربية الفنية و45 طالب بكلية التربية الموسيقية و563 بكلية الفنون التطبيقية و450 طالب بكلية الفنون الميلة عمارة و450 طالب بكلية الفنون الجميلة فنون.
وتابع رئيس جامعة حلوان، أن هؤلاء الطلاب حجزوا بالفعل اختبارات القدرات على الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات بداية من يوم الثلاثاء الماضى وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى.
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