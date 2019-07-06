شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى: بث مباشر مرتين أسبوعيًا للرد على مسائل الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، عن قيامه بإجراء بث مباشر من خلال صفحة المركز الرسمية على الفيس بوك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة، يقوم فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز بالإجابة عن أسئلة واستفسار.

كما سيتم شرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر.

جدير بالذكر أن البث سيقدم فى ثوب جديد ومبتكر، خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ودعا المركز كل متابعيه للتواصل والتقدم بأى استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدين والشريعة.