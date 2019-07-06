شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى: بث مباشر مرتين أسبوعيًا للرد على مسائل الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، عن قيامه بإجراء بث مباشر من خلال صفحة المركز الرسمية على الفيس بوك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة، يقوم فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز بالإجابة عن أسئلة واستفسار.
كما سيتم شرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر.
جدير بالذكر أن البث سيقدم فى ثوب جديد ومبتكر، خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ودعا المركز كل متابعيه للتواصل والتقدم بأى استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدين والشريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الأزهر للفتوى: بث مباشر مرتين أسبوعيًا للرد على مسائل الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.