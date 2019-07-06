شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتائج كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور سعد شلبى عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الازهر نتيجة الفرقة الأولى بالكلية، وتم إرسال النتيجة إلى إدارة الجامعة للمراجعة اليوم، ثم الاعتماد من قبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة عقب الاعتماد من قبل رئيس الجامعة، كما اعتمدت نتيجة الفرقة الرابعة بجميع الشعب "التفسير، والحديث، والعقيدة، والدعوة الإسلامية"، كما سيتم اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة غدًا.

وأشاد عميد كلية أصول الدين والدعوة، بمجهودات رئيسى الكنترولين وجميع أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فيهما والذين قاموا بتصحيح المواد، وأحضروها إلى الكنترولات فى الوقت المحدد، مما كان له الأثر الكبير فى الانتهاء من رصد جميع مواد هاتين الفرقتين.

جدير بالذكر أن آخر يوم فى الامتحانات بالكلية كان يوم 24 يونيو الماضى.