شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: استخراج 10854 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إنه تم استخراج 10854 قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي تكلفة 13مليون جنيه خلال ستة أشهر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل مواطني المحافظة وأهمية علاجهم بإمكانيات طبية لائقة وتوفير الرعاية الصحية الكاملة واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية قدمت جميع الخدمات الصحية، واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام والغسيل الكلوى والعمليات الجراحية والعناية المركزة وعلاج فيروس سي، بالإضافة إلى العلاج الدوائي بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه وذلك تسهيلا على المرضى وتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لهم.