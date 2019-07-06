شكرا لقرائتكم خبر عن قرار لرئيس الوزراء بآلية للتسعير التلقائي للمواد البترولية وربطها بالسعر العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء بشأن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. وجاء القرار، الذي نشر في عدد الجمعة، على النحو التالي:

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