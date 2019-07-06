شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: جاهزون لاستقبال طلاب اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب اختبارات القدرات، حيث من المقرر أن تبدأ، السبت، عملية التسجيل الإلكتروني للراغبين منهم فى الالتحاق بالدراسة بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية وبقسمي والتربية الفنية والموسيقية بالتربية النوعية بالجامعة للعام الدراسي 2019/2020، على أن يتم تحديد أيام الاختبارات للطلاب عقب تسجيل رغبتهم إلكترونياً على الموقع www.tansik.egypt.gov.eg ، والذي يعد اجتياز اختبارات القدرات شرطاً أساسياً للقبول بهم.

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وأشار رئيس الجامعة إلى تكاتف جهود الكليات والإدارات المختصة من أجل تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الجدد والتى من شأنها التيسير عليهم وإنهاء كافة الخطوات والإجراءات المحددة لاختبارات القدرات على نحو منظم ودقيق.

وشهد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات الندوات التعريفية الأولى الذى ينظمها قطاع التعليم والطلاب. وصرح بأن اللقاء جاء بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بنظام التسجيل الالكتروني وقواعد ونظام إجراء الاختبارات وعرض أبرز الشروط والمعايير التي طرأت خلال العامين السابقين.

وذكر أن هناك لقاء تعريفيا آخر يقام يوم الجمعة 12 يوليو من الشهر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراَ بالقاعة الثمانية الملحقة بالمبنى الادارى.